Дамаск, 15 марта, 2019, 09:14 — ИА Регнум. На конференции по проблеме сирийских беженцев в Брюсселе ООН объявила, что организация собрала $7 миллиардов в виде международных пожертвований на помощь сирийским беженцам, сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

Freedom House Беженцы

Изначально целью ООН был сбор $9 миллиардов, 30% из которых должны были пойти на оказание помощи населению внутри Сирии, а остальные 70% на улучшение условий проживания сирийских беженцев в Египте, Турции, Ливане, Иордании и Ираке. Однако и $7 миллиардов является значительной суммой по сравнению с $4 миллиардами, которые удалось собрать в 2018 году.

Наиболее щедрым донором оказался Евросоюз: он пообещал выделить более $2 миллиардов. США планируют предоставить в 5 раз меньше, всего $400 миллионов.

Несмотря на некоторые успехи в деле оказания гуманитарной помощи сирийским беженцам, все участники конференции выразили уверенность, что только политическое решение сирийского конфликта позволит кардинальным образом поменять ситуацию.