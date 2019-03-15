Барнаул, 15 марта, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов поднял крайне актуальную проблему, предложив прикреплять пожилых бездомных и бездомных с инвалидностью к приемным семьям, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение правозащитника, озвученное в Совете Федерации, он пояснил:

Федор Бронников. Старик-нищий. 1869

«Вопрос передачи бездомных пенсионеров в приёмные семьи крайне актуален. В многоквартирном доме, где я проживаю, и среди знакомых есть такие старики, которые могут выжить только при опеке. К сожалению, иногда сами старики категорически не хотят жить с детьми или родственниками, но и дети не всегда заботятся о своих родителях. Безусловно, при посещении домов-интернатов для ветеранов остается двойственное чувство, хотя, конечно, это частичное решение проблем.

Зачастую сегодня опека сводится к захвату квартир ветеранов, и социальные службы, как ни странно, формально стоят на стороне этих «захватчиков». Так, наш «Союз общественных организаций Алтайского края» многие годы не может отстоять в судах права ветерана С., поскольку племянница взяла над ветераном опеку, захватила квартиру, а саму бабушку закрыла в комнате врезав в ней замок. Но самое непонятное, что в суде представители соцзащиты на стороне опекуна. И хотя и прокуратура и закон предполагает «замену опекуна», но ветеран остается под замком.

Работая в здравоохранении, часто сталкивался со случаями, когда ветерана просто бросают в больницу, и уже главный врач не знает, что делать. Так что Михаил Федотов правильно поднял громадный пласт проблем, поскольку это и проблемы нравственности, и проблемы финансирования. Но деньги деньгами, но ведь человека надо чтить, потому что он — человек!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, распространить на бездомных людей действующий в России механизм приёмных семей предложил глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. Речь идёт об «определённой компенсации для опекунов.