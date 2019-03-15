Москва, 15 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500×500 мм были установлены в 2018 году в столице на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы. Однако ГИБДД посчитало, что знаки нарушают национальные ГОСТы 52 289 и 52 290 (требования к знакам и правила установки). По ним знак «Пешеходный переход» должен иметь размер 700×700 мм, а знак «Уступи дорогу» — 900×900 мм. За это нарушение ЦОДД был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт, который закрепляет право городов применять уменьшенные знаки. Однако представители ГИБДД нашли в этом нарушение ст. 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог».

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