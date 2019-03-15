Москва, 15 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. В выходные дни (16 и 17 марта) к Москве и Подмосковью подойдёт теплый атмосферный фронт атлантического циклона. Постепенно в столичном регионе начнёт теплеть, передают «Метеоновости».

Весна в Москве ИА REGNUM Весна в Москве

В субботу, 16 марта, в ночные часы ещё сохранятся заморозки — 1, — 3 °C, а днем потеплеет до +1, + 3 °C. Ожидаются небольшие осадки. Атмосферное давление в норме — 745−747 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 марта, атлантический циклон принесет в Москву более теплый воздух. Ночью температура приблизится к 0, а днем столбики термометров поднимутся до +4, +6 °С. Такая температура соответствует первой декаде апреля.

Подробнее: Настоящая весна придёт в Москву в выходные

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сегодня, 15 марта, днем ожидается до +4 градусов.

Читайте также: В Москве 15 марта ожидается до +4 °С