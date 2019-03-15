НАТО усиливается против России, в РФ «теряют» территории: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- НАТО удвоило число антироссийских учений;
- Для Украины «нашли» 1,1 трлн кубов газа;
- В России детская литература продолжает выходить без Сахалина на карте;
- США хотят просить Испанию заморозить счета чавистов;
- По данным ВЦИОМ, большинство крымчан снова бы проголосовали за Россию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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