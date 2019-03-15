Магадан, 15 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Директор Магаданской областной научной библиотеки зарабатывал в 2018 году почти 175 тыс. рублей в месяц — больше, чем руководители остальных подведомственный министерству культуры и туризма региона учреждений. Заработок директоров библиотек, театров, филармоний и центров развития кино превышают 100 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации о среднемесячной зарплате руководителей учреждений культуры.

Дмитрий Жилинский. Весна Художественного театра. 1988

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Выше 150 тыс. рублей также зарплаты руководителя Магаданского государственного музыкального и драматического театра (171 тыс. рублей) и директора Магаданского областного краеведческого музея (150,4 тыс. рублей). Глава Магаданского областного театра кукол зарабатывает в среднем 138 тыс. рублей в месяц, Магаданской областной филармонии — 124,6 тыс. рублей, Магаданского колледжа искусств — 130,6 тыс., издательского дома «Магаданская правда» — 115,4 тыс. рублей.

Высокие зарплаты также у заместителей директора Магаданского краеведческого музея (118,6−130 тыс. рублей), а также главного бухгалтера учреждения — почти 151 тыс. А заместитель директора и главбух областной филармонии зарабатывают больше руководителя — около 130 тыс. и 126,7 рублей в месяц соответственно. Зарплаты заместителей директора и главного бухгалтера издательского дома «Магаданская правда» также превышают отметку в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о порядке выплаты денежного поощрения госслужащим, работающим в правительстве региона. Главы департаментов, заместители главы Колымы, его советники, помощники, а также чиновники, «занимающие главные должности гражданской службы категории «руководители», будут ежемесячно получать двойные оклады.