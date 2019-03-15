Москва, 15 марта, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 14 марта проходили относительно спокойно, несмотря на снижение нефтяных котировок во второй половине дня. Пары доллар/рубль и евро/рубль торговались в узких диапазонах. Рубль подешевел к доллару на 0,17% — подорожал к евро на 0,03%. По волатильности выделилась пара фунт/рубль. Британец подешевел к российскому рублю на 0,64%, до 86,67 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Рубль успешно пережил снижение нефтяных котировок на 1,5% и укрепление доллара США на глобальном валютном рынке. Нефть подешевела на фоне публикации слабой статистики из Китая и переноса встречи на апрель между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Сегодня, 15 марта, по рублю ожидается незначительное укрепление к иностранным валютам. Незначительное, потому что сегодня пятница. Перед выходными спекулянты стараются выходить из рисковых активов.

На следующей неделе рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Пик платежей приходится на 25−28 марта, когда российские компании уплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

На ближайшие три торговых дня я сохраняю ожидания по снижению курса доллара до 65,18 руб. Цене на нефть есть куда расти, поэтому перед новой фазой ослабления рубля надеюсь увидеть тест уровня 65 руб.

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