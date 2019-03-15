Чита, 15 марта, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Волонтёры объявили сбор средств для командира пожарной части из посёлка Амазар Могочинского района Забайкалья Константина Князева, объявившего голодовку. Для того, чтобы приобрести необходимую экипировку и оборудование, необходимо 113 тысяч, сообщает газета «Вечерка».

Gazetavechorka.ru Командир пожарной части из поселка Амазар Могочинского района Забайкалья Константин Князев

Напомним, на крайние меры пожарный решился из-за того, что сотрудникам этой части муниципальной пожарной охраны не оплачиваются переработки, а на тушение пожаров приходится выезжать в собственной обуви и за свой счёт чинить спецтехнику.

«В части нет ничего. Нет раций для связи, нет нужного количества ранцевых лесных огнетушителей и пожарных рукавов. Однажды привезли противогазы, но они оказались недоукомплектованными и не работают», — говорится на странице сообщества добровольцев в соцсети.

Там же приведён перечень оборудования, на которое планируется потратить собранные средства: радиостанции «Баофенг» (5 штук — 2000 руб); сапоги пожарные (11 пар — 22 000 руб); летняя форма пожарного (11 штук — 33 000 руб); рукава, диаметр 51 мм (10 штук — 10 000 руб); рукава, 66 мм (10 штук — 13 0000 руб); ранцевые лесные огнетушители «Ермак» (5 штук по 5 000 руб).

«Константин понимает, что ещё немного — и случится трагедия, ведь на пожаре правильно подобранное оборудование, одежда и обувь — это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Мы, пожарные-добровольцы, не можем допустить, чтобы наш коллега умер голодной смертью. Мы не можем допустить, чтобы профессионалы напрасно рисковали жизнью, не имея одежды, обуви и оборудования для работы на пожаре», — пишет на своей странице в Facebook Анна Барне.

Судя по комментариям к воззванию, на сегодняшний день собрано уже 9850 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы технической обеспеченности муниципальных пожарных частей существуют не только в Забайкалье. Несколько раз в течение 2018 года года объявляли голодовку якутские пожарные. Они требовали, чтобы зарплату им рассчитывали не за пятидневку с оплатой переработок, а как положено — за отработанные сутками часы, чтобы обмундирование выдавалось в полном объёме и по сезону и чтобы состояние пожарных машин и зданий пожарных частей было надлежащим.

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В независимом профсоюзе пожарных Якутии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что поддерживают Константина Князева и рассматривают возможность организации в ближайшее время повторной голодовки, поскольку озвученные на предыдущих голодовках требования не выполнены до сих пор.