ЕС не может разобраться с Мэй, Украина – с языковым законом: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Брюссель выступает за смещение Мэй;
- Закон о тотальной украинизации «подвис»;
- Мэр Липецка подал заявление об отставке;
- «Умные» дефибрилляторы для первой помощи появятся в общественных местах;
- Стало известно число зарегистрированных самозанятых в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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