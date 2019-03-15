Мехико, 15 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Жандармерия федеральной полиции Мексики освободила десятки мигрантов, которые находились у бандитов, сообщает портал Excelsior.

Presidencia de la República Mexicana Мексиканская полиция

Сообщается, что в районе города Рейносы мексиканского штата Тамаулипас полицейские обнаружили большую колонну из людей, которые шли по берегу реки в неизвестном направлении. Этих людей конвоировали неизвестные вооруженные люди в гражданской одежде. Между полицейскими и вооруженными преступниками завязалась перестрелка, затем злоумышленники скрылись на автомобиле.

Оказалось, что конвоируемые люди — мигранты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Их доставили в отделение Национального института миграции Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта группа вооруженных бандитов захватила 19 пассажиров автобуса в штате Тамаулипас в Мексике. Заложников преступники увезли в неизвестном направлении. Другим 22 пассажирам автобуса бандиты разрешили продолжить поездку. По предварительной версии местных властей, похищенные пассажиры автобуса являлись мигрантами из стран Центральной Америки.