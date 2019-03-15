Москва, 15 марта, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Число учений антироссийской направленности на территории стран Восточной Европы НАТО увеличило в два раза за последнее время, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Говоря об увеличении активности НАТО у российских границ, Попов сказал:

«Количество проводимых в восточноевропейских странах НАТО учений, которые имеют ярко выраженную антироссийскую направленность, увеличилось в два раза».

По его словам, за последние два года численность контингента сил первоочередного задействования НАТО достигла 40 тысяч человек, то есть увеличилась в 1,6 раза. Например, в Прибалтике альянс развернул усиленные батальонные тактические группы многонационального состава, численность каждой из которых — тысяча военных.

Также Попов упомянул об американское военной программе «3 по 30», согласно которой предполагается применение в течение 30 суток 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 механизированных батальонов стран НАТО.

Еще альянс, по словам Попова, возрождает систему трансатлантических перебросок войск усиления из Штатов и Канады на территорию ЕС, чтобы на границах с РФ развернуть крупные коалиционные группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал очередное заявление о «мирных» намерениях альянса.

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