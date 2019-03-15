Каракас, 15 марта, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Около 570 человек было задержано в венесуэльском штате Сулия за грабежи магазинов во время массового отключения электричества в стране, сообщает телеканал Televisa.

Jamez42 Венесуэльские силовики

Сообщается, что наибольший ущерб от мародерства получили магазины в четырех муниципалитетах штата и в городе Макарайбо. По предварительным данным, во время массового отключения электроснабжения в Венесуэле в штате Сулия было разграблено более 500 магазинов. Ущерб от мародерства оценивается в $50 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Венесуэле произошло массовое отключение электроэнергии по причине диверсии на гидроэлектростанции имени Симона Боливара. По различным данным, в результате диверсии без электричества остались около 30 млн жителей страны. Власти подозревают оппозицию в причастности к саботажу на ГЭС. К 14 марта в Венесуэле было полностью восстановлено энергоснабжение.