Южно-Сахалинск, 15 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Литература для детей, включая школьные дневники и познавательные детские журналы, в России продолжает выходить без Сахалина. Очередной «перл» от московского издателя — ООО «Собеседник — Медиа»: детский познавательный журнал «Твой журнал на все каникулы», в котором вообще нет Сахалина, а его именем поименована Камчатка. Журнал, который российские дети, согласно рекомендации, должны изучать все каникулы, позиционируется как «Путешествие англичанина по России». С Камчатки сообщают, что ранее на полуостров были завезены дневники с аналогичным «ляпом» — «Сахалином» называлась Камчатка, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Сахалинской области

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Жительница Сахалина купила упомянутый детский журнал на почте. Увидев карту России, на которой вместо Сахалинской области плещется синее море и парят чайки, обнаружив, что на Сахалин заменили Камчатку, женщина немедленно позвонила в издательство. Но сотрудник московского ООО «Собеседник — Медиа» сказал «извините» и не счёл нужным объяснить, что его организация намерена сделать с «фальшивкой», выпущенной тиражом в 77 тыс. экземпляров и разошедшейся по всей России. Тогда островитянка обратилась в редакцию регионального сахалинского ИА АСТВ.

«Купила у нас на почте. Эта страничка в середине журнала. Тираж журнала — 77 тысяч экземпляров. Это уже не шутки! В школе я показала этот журнал ребятам, все очень удивились. Позвонила в редакцию, они просто извинились. А я думаю, им необходимо напечатать новую карту и признать свои ошибки!» — заявила возмущенная жительница Сахалина.

Между тем камчатское издание Кам 24 ещё в мае 2018 года обратило внимание на то, что на карте, украшающей обложку школьного дневника, Камчатка названа Сахалином, а остров отсутствует вовсе.

Камчатские читатели вспоминают также, как редакторы программы «Доброе утро» на Первом канале поместили вулкан Ключевский на Чукотку.

На Сахалине граждане в очередной раз возмущены изданием безграмотной «фальшивки». И обращают внимание на то, какие компании благодарит московское ООО «Собеседник — Медиа» за помощь в издании детского журнала с урезанной и неграмотной картой России.

«Ну, вы что? Посмотрите, кого издатель благодарит! Не Русское географическое общество же!» — пишут островитяне в комментариях.

За помощь в издании «фальшивки» издатель сердечно благодарит канал Disnay, ООО «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерз Релизинг», ООО «Юниверсал Пикчерз» и другие компании.

На обложке журнала также отмечается, что журнал получил целых «25 призов от редакции и мультиков». Расшифровать смысл этой фразы предлагаем читателям.

«Заставить горе-редакторов и горе-дизайнеров съесть весь тираж. Чтоб не повадно было издавать такую чушь и дичь».

«Дурной знак. Судьба Сахалина незавидна».

«Это, видимо, уже с учетом перспективных знаний, которые потребуются детям, когда они вырастут?».

«Когда такое происходит один раз — это случайность. Когда это происходит регулярно — это закономерность. Сахалин настойчиво вычеркивают с карты России. Это не случайность точно», — такие и подобные комментарии оставляют сегодня сахалинцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году рязанское издательство «Рельеф — центр» выпустило школьный дневник для 1—11 классов. Обложку дневника украшала карта России, на которой не было ни Крыма, ни Курил, ни Калининграда, а Сахалин был помещён на Камчатку, при том, что Сахалин — остров, а Камчатка полуостров. Но такие «географические тонкости» издателей не смутили. После публикации ИА REGNUM, издатель согласился с тем, что карта неправильная, пообещал изъять готовый тираж из продажи и перевыпустить дневник. Однако школьный документ успел разойтись по бескрайним просторам России, включая Сахалин и Курилы. В России всё чаще авторы, издающие в том или ином виде карты страны, забывают помещать на них и Курилы, и всю Сахалинскую область, и Крым, и Калининград. Долгое время такая история продолжалась с Яндекс-картами — на месте Сахалина они показывали просто море.