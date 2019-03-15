Вена, 15 марта, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров встретился в столице Австрии Вене с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом, сообщил глава Австрии на своей странице в Twitter.

Bundespraesident.at Александр ван дер Беллен

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы по Украине и Венесуэле. Также обсуждались и отношения России с Евросоюзом. Сам Ван дер Беллен дал высокую оценку переговорам с Лавровым.

«По этому случаю я попросил обмена заключенными, включая Олега Сенцова», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Вене глава российского МИД Сергей Лавров планировал обсудить с австрийским президентом экономические отношения между Россией и странами Евросоюза, а также вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Также ожидалось, что стороны обсудят отношения между Россией и Австрией.