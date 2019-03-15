Москва, 15 марта, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Госсекретарю США Майку Помпео стоит помнить, что венесуэльский народ не желает близости с Соединенными Штатами, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Помпео сообщил венесуэльцам, что «народ США — вместе с народом Венесуэлы». Помпео следует напомнить, что огромная часть народа Венесуэлы ничего хорошего не ждёт от «народа США», т. е. от Вашингтона, и не хочет этой «близости», а хочет лишь, чтобы США не вмешивались в дела страны», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Венесуэлу покинули все американские дипломаты, ранее работавшие на территории Боливарианской Республики. При этом Помпео подчеркнул, что США продолжат помогать венесуэльскому народу «сопротивляться тирании».