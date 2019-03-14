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Москва, 15 марта, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Жертвой розыгрыша российских пранкеров Лексуса и Вована стал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Запись разговора Вован разместил в интернете.

Разговор с Гуайдо велся от имени швейцарского президента Ули Маурера, который предложил «президенту» Венесуэлы заблокировать средства настоящего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

По легенде пранкеров, Мадуро разместил в банке Lexus Vovanial Bank Ltd («Лексус Вованиаль») средства, которые мнимый Маурер предложил Гуайдо перевести на его счет. Венесуэльскому оппозиционеру эта идея пришлась по душе.

Отметим, что этот разговор пранкерам удалось организовать после переговоров с Эллиотом Абрамсом, спецпредставителем Соединенных Штатов по Венесуэле. Американец ничего плохого не заподозрил.

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