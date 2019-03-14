Анкара, 15 марта, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Турция не будет отказываться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, заявил турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала Haberturk.

Mil.ru ЗРК С-400

Эрдоган также добавил, что поставки С-400 в Турцию Россия начнет в июле 2019 года. По его словам, США уже уведомлены, что сделка по российским ЗРК является закрытым вопросом.

«Мы решили это. Мы не отступим. Я сообщил об этом мистеру Трампу», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик заявил, что Анкара намерена игнорировать все угрозы со стороны Вашингтона. По его словам, разногласия между союзниками по НАТО должны решаться путем диалога, а не путем санкций и угроз.