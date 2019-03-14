Вашингтон, 15 марта, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Поставки самолетов Boeing 737 MAX приостановлены, сообщает Reuters.

Liam Allport Boeing 737 MAX

Решение принято на фоне скандала вокруг компании после авиакатастрофы в Эфиопии. Однако производство самолетов компания продолжит, но могут быть изменены «производственные мощности».

Напомним, власти США и ряда других стран ввели запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы над Эфиопией 10 марта, в результате которой погибли 157 человек.

Читайте также: Индийская компания намерена судиться с Boeing из-за простоя

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта Россия закрыла воздушное пространство для этих двух моделей американских самолетов. Отмена этого запрета произойдет только по особому распоряжению.