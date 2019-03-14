Москва, 15 марта, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Материальные потери России из-за поврежденных при перевозке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Китай, составили 17 млрд рублей, пишет Фантанка.ru.

Mil.ru ЗРС С-400

«Рособоронэкспорт» 27 декабря 2017 г. заключил с «Независимой страховой группой» договор страхования груза на сумму $346 млн (19,9 млрд рублей — по курсу на тот момент).

Однако не весь груз оказался застрахованным: только одна партия из трех. После повреждения груза по форс-мажорным обстоятельствам страховщик выплатил «Рособоронэкспорту» страховое возмещение только на сумму 31,7 млн рублей, что составляет 0,15% от страховой суммы.

Комментируя ситуацию, адвокат Игорь Ан отметил, что страховая сумма обычно меньше реальной стоимости груза.

«Страховщик отвечает в пределах этой суммы, а все, что сверх, — причинитель вреда. Так как возмещение составило гораздо ниже страховой суммы в 19,9 млрд, логично предположить, что штормом были повреждены незастрахованные партии груза», — сказал Ан.

По данным издания, «Рособоронэкспорт» подал в суд на компании, ответственные за фрахт и перевозку, груза. В исках указана сумма убытков в 17 млрд рублей.

Напомним, Россия не смогла доставить в Китай партию С-400 из-за шторма в Ла-Манше 3 января. Ранее стало известно, что сумма исков «Рособоронэкспорта» к морскому агентству «Балтик Транс-порт» (Санкт-Петербург) составила 11 млрд рублей.