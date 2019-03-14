Москва, 15 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. В Новой Москве неизвестный ограбил безработную женщину в подъезде жилого дома на 20,4 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что ограбление произошло днем 13 марта. Неизвестный мужчина в подъезде жилого дома выхватил у женщины сумку, в которой находились 20,4 млн рублей. По словам представителей полиции, женщина числится безработной, а похищенные деньги являлись ее личными накоплениями. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в московском метро у безработного мужчины неизвестный украл из рюкзака $120 тысяч (почти 8 млн рублей). Мужчина обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».