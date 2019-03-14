Берлин, 15 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. В результате торнадо, обрушившегося на немецкую коммуну Рётген, пострадали пять человек, сообщает газета Rheinische Post.

Crh.noaa.gov Торнадо

Сообщается, что пятеро пострадавших получили легкие травмы, из них четверо получили медицинскую помощь в больнице. Отмечается, что также в коммуне пострадали 40 домов. Они, по словам представителя пожарной службы, теперь непригодны для жилья. В ликвидации последствий торнадо задействовано около 350 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на американские штаты Алабама, Флорида и Джорджия обрушились несколько торнадо. В результате стихийного бедствия в Алабаме погибли не менее 23 человек.