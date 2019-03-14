Челябинск, 15 марта, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Два подростка сбиты в Челябинске и брошены на месте ЧП водителем, сообщили в городском ГИБДД.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Инцидент произошел вечером 13 марта на улице Курчатова. Водитель легкового автомобиля наехал на двух ребят — 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, — переходивших дорогу на зеленый свет, после чего уехал, не оказав пострадавшим помощи.

Подростки получили травмы. Правоохранительные органы объявили водителя в розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта в городе Магнитогорске (Челябинская область) после наезда легковой машины госпитализированы мужчина и женщина. Дорогу они переходили в неустановленном месте.