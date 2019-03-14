Челябинск, 15 марта, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья пройдет в Челябинске 16 — 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

M. Smelter Конькобежец

Уточняется, что соревнования, в которых будут участвовать 80 конькобежцев — челябинцев и гостей из других регионов — состоятся в ледовом дворце «Уральская молния».

Среди участников — челябинка Ольга Фаткулина — серебряный призер сочинской Олимпиады на дистанции 500 м, чемпионка мира 2013 г. на дистанции 1000 м, заслуженный мастер спорта России.

«Они разыграют четыре комплекта медалей в классическом и спринтерском многоборье среди женщин и мужчин», — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат торжественно откроется в 13:10 (время местное). На этой церемонии почетные гости поздравят с юбилеем легендарную конькобежку, шестикратную чемпионку Лидию Павловну Скобликову.