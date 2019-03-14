Тула, 15 марта, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Тульский косой Левша со стальной блохой, тот самый пряник и, конечно же, самовар! Образы, известные с самого детства практически каждому. Но регион в раскрутке своего туристического бренда пошел дальше. Здесь можно вспомнить недавний проект «Тула — новогодняя столица России». Праздники удались на славу: город и его достопримечательности посетили более 200 тысяч туристов. По успешным следам тульские власти разработали государственную программу «Развитие культуры и туризма Тульской области» до 2025 года. И за официальным названием скрывается интересная начинка.

Иван Шилов ИА REGNUM Куликово поле

Миллиардные вложения

Финансирование шестилетнего проекта составит 10,77 млрд рублей. Большая часть средств — 10 006 415 000 рублей — поступит из областного бюджета, еще 703 643 000 рублей — федеральные деньги, размер поддержки из муниципальных бюджетов — 7 520 400 рублей, 60 млн — внебюджетные средства, то есть инвесторов.

На эту сумму власти планируют сохранить культурное наследие, обеспечить свободный доступ к информации, которые хранятся в библиотеках Тульской области, повысить уровень доступности и качества услуг театрального и музыкального искусства, увеличить до 2024 года число людей, вовлеченных в культурную деятельность, и на 15% повысить количество посещений музеев, театров и других объектов культуры и искусства.

Также планируется, что количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры с 2019 по 2025 годы вырастет в пять раз, увеличится доля объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены охранные обязательства до 92,3%.

Сегодня инфраструктуру сферы культуры Тульской области представляют 411 библиотек, 385 клубных учреждения, 50 музеев, пять театров, две концертные организации, восемь парков культуры и отдыха, 25 архивов, экзотариум, центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Политические эксперты отмечают, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин понимает, что туризм с точки зрения экономики обладает сильным мультипликативным эффектом — он обеспечивает создание и улучшение инфраструктуры, появление новых рабочих мест, развитие предпринимательской деятельности. По мнению руководителя отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгения Крылова, у региона есть внутренние ресурсы, которые всегда выступали благоприятным фактором для развития разных видов туризма.

«Региональная программа по развитию культуры и туризма действует в Тульской области с 2014 года, и за это время удалось достичь достаточно амбициозных целей. Тула и область привлекли к себе внимание федеральных и иностранных туристов и увеличили турпоток — своей историей, культурными особенностями, интереснейшими событиями, уникальной атмосферой. Вспомним, с каким восторгом гости региона отзывались о новогодних праздниках и уикендах в Туле этой зимой, — говорит Евгений Крылов. — Региону удалось сформировать свой уникальный и устойчивый имидж в глазах туристов, но при этом появляются новые бренды, форматы, события на самый взыскательный вкус каждого потребителя массового продукта. Культурная сфера настолько неповторима, что делает область поистине многоликой — богатая литературная история, своя особенная гастрономия, развитое театральное искусство, захватывающее военное прошлое и отсюда — тульское оружие, места паломничества православных, традиционное ремесло и живописная природа».

Если окунуться в 2013 год, когда в Тульской области была разработана первая региональная программа развития культуры и туризма, то заметно сохранение объектов инфраструктуры на прежнем уровне. Однако их наполнение, динамика посещений выросли значительно. А это, по мнению эксперта, означает, что уже существующие объекты получают импульс для своего развития и востребованы у населения.

Что-то новенькое

Сегодня тульский туризм находится на подъеме. За три года в регионе значительно возрос общий объем услуг, оказанных в этой сфере с 2,3 до 2,8 млрд рублей. Увеличилось количество объектов, которые посетили туристы: с 1750 в 2016 году до 3800 — в 2018-м. Мест для остановки (проживания) в области тоже стало больше: с 12 757 до 13 650 номеров.

По итогам 2018 года турпоток составил 729 тыс человек, что выше уровня 2017 года на 12%. При этом в Тульской области открыли два частных туристко-информационных центра.

Туризм в Тульской области сумел завоевать девять наград в конкурсе «Гастрономическое впечатление», два призовых места в области событийного туризма и первое место в конкурсе видеороликов. Также музей-заповедник «Куликово поле» и Тульский государственный музей оружия возглавили топ-10 «Туристический бренд-2018», с 7 декабря 2018 по 7 января 2019 года Тула приняла рекордное количество гостей из разных городов и зарубежных стран.

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Руководитель аналитического агентства «Нациоанльный Эксперт» Михаил Белый считает, что тульские власти последовательно занимаются развитием такого весьма перспективного направления, как туризм. Тем более оно может стать значимым значимым драйвером развития региональной экономики.

«Важно, что Тульская область обладает конкурентными преимуществами — здесь есть куда приехать, есть что посмотреть. В регионе существуют отнюдь не выдуманные «достопримечательности». Утверждение государственной программы является стратегическим решением. Это не профанация, не работа для «галочки». Программа рассчитана сразу на несколько лет, а объем ее финансирования впечатляет — более 10 млрд рублей, — отмечает Михаил Белый. — Проводимая работа по развитию туристического потенциала вполне укладывается в общий вектор движения Алексея Дюмина и его команды — ставка сделана на улучшение инвестиционного климата, привлечение партнеров и общее повышение качества жизни населения. Туризм в этом смысле может стать для Тульской области удачной возможностью вновь заявить о себе и стать локомотивом в еще одном направлении».

Решение нескольких задач

Руководитель региона поставил перед комитетом усилить продвижение туристического потенциала и повышение качества предоставляемых услуг в этой области. Над этим сейчас и трудятся члены рабочей группы. На недавно проведенной международной туристической выставке в Москве Тульская область представила разнообразные туристические продукты: от традиционных, как музей-заповедник «Куликово поле» и музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», до новых, как например, «Музей станка». Апробируются новые каналы продвижения туристического кластера. Можно наблюдать и оформление станции Московского метрополитена «Тульская», и размещение информации в международных аэропортах, и возможность публикации серии статей о Тульской области в журнале РЖД «#Лучше поездом».

«Области есть что предложить туристу. И гастрономический туризм, и промышленный туризм, и храмо-купольный, и оружейный, и эко-туризм, не говоря уже о музыкальных фестивалях. Например, «Дикая мята» представит в этой году довольно-таки известных и популярных хедлайнеров — «Мумий троль» и Баста, — отмечает ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Игорь Оников. — Не стоит также забывать и о подготовке к празднованию 500-летия тульского Кремля, которое случится в 2020 году. Как видите, по совокупности, нет ничего удивительного, что в туристическую сферу вкладываются значительные средства. На мой взгляд, это шаги в правильном направлении, так как мало привлечь туриста к себе однократно — необходимо предпринять такие шаги, чтобы в Тулу и в область хотелось возвращаться снова и снова. А тут, кстати, появляются новые объекты, которые туристы могли и не увидеть в свой первый приезд. Например, парк «Патриот», который откроется в мае текущего года. Чем не повод вернуться вновь в Тулу?»

Эксперт отмечает, что в культурной сфере Тульской области тоже есть чем зацепить. Богатая литературная история, особенная гастрономия, развитое театральное искусство, военное прошлое и отсюда — тульское оружие, места паломничества православных, традиционное ремесло и живописная природа.

В 2019 году в планах модернизировать районные дома культуры. На эти цели выделят 42 млн рублей. На поддержку детских театров в 2018 году в области было выделено почти 9 млн рублей, из них более 6,5 млн рублей из федерального бюджета и свыше 2,4 млн — из областного. Серия театральных фестивалей пройдут на протяжении всего текущего года, а также выставки, экспозиции.

«Не стоит забывать, что в послании президента России было отмечено, что учреждения культуры необходимо избавить от налога на прибыль, а освободившиеся средства направить на повышение зарплат работникам и развитие этих учреждений. Таким образом, и сфера культуры в Тульской области будет поступательно развиваться», — напомнил Оников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в июле 2017 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказывал о развиваемых туристических направлениях на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе Александре Беглове. Тогда глава региона упомянул о детском образовательном туризме, проекте для путешественников, увлеченных творчество Льва Толстого и о маршруте «Русские усадьбы».

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