Брюссель, 14 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Представитель Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадт уверен, что у ЕС «нет никаких оснований» для продления сроков «развода» с Великобританией, 14 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Если в Палате общин нет явного большинства для чего-то конкретного, у Совета Европы нет никаких оснований для продления (Brexit)», — заявил Верхофстадт в «Твиттере».

Отметим, для продления Brexit, кроме решения исполнительных органов ЕС, необходимо согласие всех 27 стран-членов Евросоюза.

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