Вашингтон, 14 марта, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Белый дом рассматривает возможность введения запрета для платёжных систем Visa и Mastercard на проведение финансовых операций в Венесуэле. Об этом 14 марта сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне.

(сс) Hloom Templates Банковские карты Visa и Mastercard

По информации агентства, запрет на транзакции в Венесуэле может затронуть и другие финансовые учреждения, однако о каких конкретно компаниях идёт речь, не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон в ближайшие дни планирует ввести «очень значительные дополнительные санкции» против Венесуэлы.

Позднее министр энергетики США Рик Перри на полях отраслевой конференции CERAWee на исключил введения новых санкций против России и других стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее на неделе министерство финансов США ввело ограничительные меры в отношении российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка», после чего Visa и Mastercard приостановили членство банка в платёжных системах. Кредитная организация, в свою очередь, полностью отказалась от проведения долларовых платежей.