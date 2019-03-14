Госдеп рекомендует всем гражданам США покинуть Венесуэлу
Вашингтон, 14 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Гражданам США рекомендуется покинуть территорию Венесуэлы после ухода оттуда всех американских дипломатов, заявил 14 марта заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино.
По его словам, теперь никто не сможет обеспечивать консульскую поддержку граждан США.
Напомним, 12 марта власти Венесуэлы дали дипломатам США трое суток на выезд с территорию своей страны. О выполнении этого требования 14 марта сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Как сообщало, в Венесуэле с 21 января продолжается попытка захвата власти проамериканской оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным главой государства. Вашингтон и сателлиты США немедленно признали его легитимным главой Венесуэлы.