Вашингтон, 14 марта, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Гражданам США рекомендуется покинуть территорию Венесуэлы после ухода оттуда всех американских дипломатов, заявил 14 марта заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

По его словам, теперь никто не сможет обеспечивать консульскую поддержку граждан США.

Напомним, 12 марта власти Венесуэлы дали дипломатам США трое суток на выезд с территорию своей страны. О выполнении этого требования 14 марта сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщало, в Венесуэле с 21 января продолжается попытка захвата власти проамериканской оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным главой государства. Вашингтон и сателлиты США немедленно признали его легитимным главой Венесуэлы.