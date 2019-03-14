Тель-Авив, Израиль, 14 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Ракеты, запущенные террористами по Тель-Авиву, сбиты системой «Железный купол», 14 марта передает агентство Reuters.

Israel Defense Forces Железный купол

По сообщению израильских СМИ, по Тель-Авиву из сектора Газа были выпущены две ракеты, израильские ПВО успешно отразили удар.

Пока не сообщается, какая группировка ответственна за обстрел коммерческой столицы Израиля.

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