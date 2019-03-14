Корабль «Союз МС-12» отделился от ракеты-носителя и направляется к МКС
Москва, 14 марта, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС благополучно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» и направился к Международной космической станции, сообщает 14 марта РИА Новости.
NASA Johnson
МКС и «Союз»
По плану полёта, корабль должен состыковаться с орбитальной станцией в 4:07 мск 15 марта.
В составе экипажа корабля российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.
Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-12» 14 марта в 22:14 мск стартовала с космодрома Байконур.