Вашингтон, 14 марта, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении наложить вето на принятую конгрессом резолюцию об отмене чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом он сообщил в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

«ВЕТО!» — написал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта Сенат США принял резолюцию об отмене введённого Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения, который позволяет направить не предусмотренные в бюджете средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Ранее документ также был поддержан палатой представителей и в ближайшее время должен поступить на подпись президенту США.