Лондон, 14 марта, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Нефть потеряла весь рост, накопленный за день торгов, и откатилась к значениям предыдущей сессии, 14 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть Brent, достигавшая в ходе сессии $68,14 за баррель, закрылась на уровне $67,19 за баррель. Окончательная стоимость барреля WTI составила $58,55.

Рост цен, вызванный отчетом правительства США о сокращении запасов в стране, был сбит заявлением ОПЕК об ожидаемом падении спроса на нефть в мире.

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