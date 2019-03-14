Сочи, Краснодарский край, 14 марта, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В четверг, 14 марта, в Сочи, на площадке Парка науки и искусств «Сириус» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. Мероприятия заключительного этапа конкурса продлятся до 17 марта и завершатся объявлением и награждением победителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финал конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты конкурса «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс Германа Грефа для финалистов конкурса управленцев «Лидеры России»

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко, руководитель Федеральной налоговой службы, наставник конкурса Михаил Мишустин, ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и председатель Экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гимн России на открытии финала конкурса «Лидеры России»

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В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко отметил, что отбор проходил в условиях высокой конкуренции, и теперь за финалистов предстоит конкурировать работодателям. По его словам, на сегодняшний день наставники и компании-партнеры провели уже более тысячи собеседований с потенциальными кандидатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«За вас идет хорошая, жесткая конкуренция. Это правильно. Это очень важно. На самом деле, именно это и создает системой открытых конкурсов наш президент, чтобы у талантливых людей была возможность самореализации, чтобы все эти возможности перед вами были открыты», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Приветствуя финалистов конкурса, Михаил Мишустин отметил, что наставники относятся к своей роли с большим вниманием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хочу сказать, что слово «наставник» для нас звучит авансом: когда организаторы только начинали задумывать конкурс, для нас было очень важно быть вам полезными, востребованными. И это очень важно потому, что вы — те люди, которые берут от нас все то, что можно с собой унести, чтобы каким-то образом улучшить жизнь страны», — объяснил он.

«И хочу сказать, что этот конкурс очень честный: тут ничего нельзя изменить или как-то подыграть. И это знают все наставники», — добавил Михаил Мишустин.

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Владимир Мау подчеркнул, что конкурс исключительно важен не только для его участников, но также для всех, кто содействует его проведению и организации. По словам ректора РАНХиГС, конкурс способствует развитию сети единомышленников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мау

«У нас много филиалов, я много езжу по стране, и в каждом субъекте Федерации нахожу победителя или участника финала «Лидеров России». Призываю вас всех эту сеть поддерживать, в любом регионе вы найдете своих единомышленников, друзей, партнеров», — подчеркнул Владимир Мау.

Он также призвал участников конкурса работать с молодежью, студентами, которым сейчас 18−25 лет, становиться их наставниками, потому что это смена будущих управленцев, с которыми сегодняшним конкурсантам предстоит работать.

«Никогда не бывает окончательной победы. Чтобы всегда побеждать, надо быть недовольным собой всю жизнь. Только недовольство собой позволяет побеждать дальше. Нам всем нужна не одна победа сегодня на этом конкурсе, а серия побед на протяжении всей жизни. Этого я вам и нам желаю», — сказал в заключение Владимир Мау.

Вениамин Кондратьев, выступая на открытии финального этапа, поблагодарил за саму идею создания подобного конкурса, подчеркнув, что руководители регионов оценили его очень высоко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вениамин Кондратьев

«На сегодня это — самый масштабный, востребованный, популярный кадровый конкурс России. И, поверьте, для нас, губернаторов, это возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать экономику регионов, жизнь сегодня и завтра. Принципиально важно не ошибиться в самой главной составляющей успеха — кадрах, и сегодня конкурс позволяет нам находить кадровые решения, которые еще вчера найти было очень и очень сложно», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он особенно подчеркнул, что конкурс — это возможность, и только от самих участников зависит, как ею распорядиться.

«Губернаторы не просто ищут, они бьются за кадры. И вы нужны в регионах, нужны в рамках всей нашей огромной страны. Потому что всем нам нужны те, кто умеет мыслить, принимать решения, работать не на действия, а на результат», — объяснил он.

Алексей Комиссаров обратил внимание, что все финалисты уже многого достигли во время проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Проекты «Сердце лидера», которые реализовывались в рамках конкурса, сделали жизнь более 10 тысяч человек в нашей стране лучше, качественнее, эти люди получили реальную пользу», — сообщил он.

Алексей Комиссаров также отметил, что все финалисты провели открытые уроки в школах, сажали деревья в Сочи, и пожелал им продолжать в том же направлении.

«Не сдавайтесь, дерзайте, достигайте все новых и новых вершин!» — напутствовал он финалистов.

«Есть такая мудрость: сдаться в начале пути — это слабость; сдаться в середине пути — это глупость. Мы точно знаем, что в этом зале находятся умные и сильные люди, я уверен, что вы не только не будете сдаваться, а будете продолжать дела, которые начали, и совершать много новых подвигов и поступков, которые сделают жизнь людей вокруг вас лучше», — сказал руководитель конкурса.

«Хочу обратиться к вам с просьбой. Вы для нас — не только финалисты. Вы — те люди, на которых мы будем опираться в деятельности платформы «Россия — страна возможностей». Нам бы хотелось, чтобы вы стали наставниками для школьников, студентов, которые участвуют в других конкурсах нашей платформы. Становитесь для них примером, включайтесь в работу клуба «Эльбрус», созданного победителями прошлого года», — призвал финалистов Алексей Комиссаров.

Павел Безручко, председатель Экспертного совета конкурса, отметил, что в этом году задания всех этапов были более трудными, чем в прошлом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Безручко

«В этом году испытания были сложнее: вы делали социальный проект, у вас было больше тестов и вообще больше испытаний», — подчеркнул он и добавил, что его порадовало количество финалистов, которые пришли на конкурс второй год подряд.

«Между прошлым годом и текущим моментом с вами что-то произошло — вы развились, может быть, зарядились дополнительной мотивацией и смогли преодолеть более сложные испытания. С этим я вас сердечно поздравляю», — сказал он.

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Финал конкурса продлится до 17 марта.

14 марта, в День развития, после официального открытия прошла серия мастер-классов для финалистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастер-класс Германа Грефа для финалистов конкурса управленцев «Лидеры России»

15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30 наставников конкурса — они понаблюдают за работой в командах и пообщаются с финалистами.

16 марта — Управленческий день, в который участники будут проходить оценочные мероприятия.

Заключительный день начнется с командного спортивного соревнования — забега с препятствиями на 5 км, а завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финал конкурса управленцев «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты конкурса «Лидеры России»

Дарья Антонова ИА REGNUM Финалисты конкурса «Лидеры России»

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», Грантовый конкурс молодежных инициатив, портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и Международный инженерный чемпионат CASE-IN.