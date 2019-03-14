Вашингтон, 14 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум. 12 марта прошел брифинг министерства обороны США по оборонному бюджету на 2020 финансовый год. Финансовый год в Соединенных Штатах начинается с 1 октября.

DVIDSHUB Америкканские солдаты в Сирии

По имеющейся информации, в бюджете ВС США на 2020 года заложена сумма в размере 550 миллионов долларов, которые предназначены для подготовки и развития местных сирийских военных формирований.

В ходе брифинга один из журналистов сказал, что на фоне вывода войск США из Сирии данный бюджет выделяет 300 миллионов долларов на обучение и 250 миллионов долларов на пограничную безопасность в этой стране, а затем задал вопрос, для чего будут использоваться эти деньги.

По мнению чиновников Пентагона, бюджет является отражением обновленной стратегии, которая констатирует победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. В то же время есть вторая линия усилий, направленная на поддержание союзников США в данной стране и сохранении совместных достижений.

Говоря более понятным языком, речь идет о выделении средств на поддержку Сирийских демократических сил и удержании захваченной территории страны, которая сейчас находится под совместным контролем международной коалиции во главе с США и СДС. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников.

При этом США планируют за 250 миллионов долларов создать новые силы безопасности на севере Сирии, которым в конечном итоге хотят поручить охрану сирийской территории вдоль турецкой границы.