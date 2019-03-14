Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Представители Национального комитета ICOMOS* России и градозащитное сообщество Санкт-Петербурга требуют обсуждения экспертных оценок об опасности, в которой оказались петербургские объекты всемирного наследия — Пулковская обсерватория, Чесменский дворец и парк Александрино. Кроме того, они рассчитывают на постоянный контакт с мониторинговой миссией ЮНЕСКО, которая прибудет в Северную столицу 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gaoran.ru Пулковская обсерватория РАН

* ICOMOS — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест

Градозащитники обеспокоены тем, что Министерство культуры РФ при передаче в штаб-квартиру ЮНЕСКО экспертных оценок о воздействии новых строек на исторические памятники Петербурга отдает явное предпочтение тем документам, которые были подготовлены по заказу застройщиков или местных властей.

«При наличии оценки воздействия со стороны ICOMOS, которая была проведена профессионалами в этой области, господа из наших проектных структур, в первую очередь «Спецпроектреставрации», главного подрядчика КГИОПА, и другие передают в Минкульт свои оценки. И Минкульт плюет вообще на те документы, которые передаются в защиту объектов всемирного наследия. Но принимает всё, что устраивает застройщиков, и отправляет это дело дальше в ЮНЕСКО», — заявил депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так случилось с оценкой воздействия появления новых жилых комплексов «Планетоград», «На царскосельских холмах», «Югтаун» и других вблизи Пулковской обсерватории, основанной в 1839 году. Национальный комитет ICOMOS России согласился, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации. Кроме того, застройка территории ГАО РАН приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба, а огромные жилые комплексы также проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо».

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Однако такая же участь постигла и другие экспертные оценки, с которыми согласился ICOMOS России. Так, в документе о воздействии на Чесменский дворец застройки на улице Гастелло, которую, как и в случае с «Планетоградом», также проводит компания Setl City, говорится о недопустимости стройки на территории компонента объекта Всемирного наследия «Московская дорога», так как спроектированное здание частично перекроет видимость Чесменского дворца с Московского проспекта. КГИОП высказал свои возражения против этой оценки.

Застройка на проспекте Стачек и улице Лени Голикова (компания «Воин-В») также, по мнению национального комитета ICOMOS, вредит универсальной ценности элемента объекта всемирного наследия «Петергофская дорога» и входящему в ее границы ансамблю «Александрино». Страдают образ загородной усадьбы в окружении природного ландшафта, ее доминирующее значение, «небесная линия», архитектурная композиция ансамбля, мемориальное значение местности и другие ценности.

«Помимо «Планетограда», есть оценки по Александрино и Чесменскому дворцу, и обе они были тоже отфутболены Минкультом. Минкультуры объявляется главным злодеем всего происходящего», — заявил координатор группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», экс-сотрудник ГАО РАН Александр Шумилов.

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Градозащитники направляют эти оценки в ЮНЕСКО напрямую, однако, подчеркивают они, заниматься этим должно государство. «А государство в лице Минкульта четко встало на сторону застройщиков. Они говорят, что, действительно, требуется оценка воздействия масштабного строительства. Но как только независимая оценка появляется, так сразу министерство встает на сторону застройщиков», — считает Ковалев.

Он также указал на недавнее посещение Петербурга бывшим директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бандарином, который приехал в качестве консультанта и 26 февраля встретился с вице-губернатором Николаем Линченко. В Смольном не скрывают, что приезд международного специалиста был устроен в качестве этапа подготовки к консультативной миссии ЮНЕСКО, которая планируется в период 19−23 марта. Бандарин успел ознакомиться и с Пулковской обсерваторией, и с Александрино, и с «Лахта Центром».

«Он пару дней общался с застройщиками, а никак не с теми, кто выступает против этих проектов. Видимо, министерство и власти Петербурга, я так понимаю, хотят, чтобы прибывшие эксперты по той же схеме общались только с застройщиками, а не с представителями экспертного сообщества», — считает Ковалев.

«Непосредственно с Setl City, насколько я знаю, Бандарин провел полдня, это была закрытая встреча, куда никого не пускали. Якобы его многое устроило, благодушные были сообщения. Приезжал ли он как официальный представитель ЮНЕСКО, этого нам выяснить вообще пока не удалось», — добавил депутат.

Александр Шумилов заметил, что, по его сведениям, дипломатический характер миссии ЮНЕСКО подразумевает, что специалисты не обязаны консультироваться и принимать представителей ни со стороны застройщиков, ни со стороны противников строительства, но при желании могут выработать соответствующий регламент и назначить консультативные встречи. Однако, отмечает он, после встречи Франческо Бандарина со строителями и экскурсии по проблемным объектам у градозащитников уже возникают сомнения в непредвзятости и взвешенности выводов будущей миссии.

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