Вашингтон, 14 марта, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести новые импортные пошлины на евросоюзные товары, если руководство Евросоюза не согласится на торговые переговоры. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если ЕС не поговорит с нами, мы введем новые пошлины на их продукты», — заявил Трамп.

Он напомнил, что аналогичные торговые переговоры США ведут с Китаем. Эти переговоры продолжаются с декабря 2018 года и «идут хорошо», хотя о заключении окончательной сделки говорить ещё рано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Евросоюзный парламент не смог принять решение относительно переговоров с США о прекращении торговой войны. Дело в том, что сперва депутаты приняли резолюцию против начала каких-либо переговоров, но затем отменили ее.