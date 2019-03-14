Бишкек, 14 марта, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Важно использовать все возможности сотрудничества Киргизии с Туркменией в топливно-энергетической и инвестиционной сферах. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на совещании с руководителями загранучреждений Киргизии, пишет пресс-служба главы государства.

Bnews.kz Газопровод

По словам киргизстанского лидера, властям Киргизии предстоит активизировать работу по вопросам строительства газопровода Туркмения — Киргизия — Китай.

«Следует отметить, что мы не в полной мере используем возможности киргизско-туркменской межправительственной комиссии. Правительству следует запустить этот механизм. Важно укрепить торгово-экономическое сотрудничество и добиться увеличения доли экспорта Киргизии в товарообороте», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что начало строительства газопровода «Киргизия — Китай» запланировано на конец 2019 года, а ввод в эксплуатацию — на 2022 год. Его стоимость оценивается в $1,2 млрд (78,7 млрд рублей по текущему курсу). Протяженность газовой магистрали должна будет составить 215 км.

Реализация проекта несколько раз откладывалась.