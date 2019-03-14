Каракас, 14 марта, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов не только успело попросить своих испанских коллег принять у себя в стране дезертиров из рядов чавистского руководства и вооруженных сил, рассматривающих возможность покинуть родину, но также готово побуждать кабинет Педро Санчеса к заморозке средств и активов высокопоставленных венесуэльцев в Испании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Как подтвердил недавно американский чиновник из руководящего звена, на слова которого ссылается ежедневное издание The Miami Herald, ключевой страной для Белого дома является именно Испания. «Это то государство, где большинство высокопоставленных должностных лиц диктаторского режима Мадуро хранят свои деньги и свое имущество, где живут их семьи», — добавил американец. На текущий момент США уже утвердили несколько типов санкций против венесуэльских представителей власти и распорядились о введении эмбарго на продукцию государственной нефтегазовой компании Pdvsa.

The Miami Herald также приводит слова главного советника Дональда Трампа по делам Латинской Америки, Маурисио Клэр-Кароне, который заявил, что у режима Мадуро кончаются деньги. Венесуэла должна 20 млрд долларов Китаю и 10 млрд — России. Продажа сырой нефти перерабатывающим заводам в США была основным каналом, по которому в чавистскую Венесуэлу поступали наличные средства, — до тех пор, пока в январе американцы не ввели эмбарго. Теперь Мадуро и его сторонники в значительной мере зависят от денег, размещенных в испанских банках.

Клэр-Кароне заверил, что венесуэльский президент «находится в тупике, поскольку невозможно ни управлять страной, ни поддерживать систему взяточничества, не имея доступа к доходам государственных предприятий».

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А специальный представитель Белого дома по Венесуэле Эллиот Абрамс рассказал, что ему вспомнился разговор с Фелипе Гонсалесом тех времен, когда тот еще возглавлял испанское правительство (Гонсалес был премьер-министром с 1982 по 1996 год). Именно он натолкнул Абрамса на мысль об Испании как о потенциальном месте бегства дезертирующих чавистов. «Мы говорили о возможности того, что ряд высокопоставленных представителей режима покинет свою страну в рамках переходного периода», — отметил спецпредставитель США.