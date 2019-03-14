Ашхабад, 14 марта, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Государственный департамент США придерживается мнения, что в Туркмении действует авторитарное правительство, контролируемое президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и его окружением. Об этом говорится в посвященном правам человека докладе американского внешнеполитического ведомства, пишет CA-news.

Дядя Сэм

В госдепе отмечают, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пришло к выводу о том, что во время президентских выборов, проходивших в Туркмении в 2006 и в 2017 годах, избирателям фактически не предоставили права выбора, ограничив список альтернативных претендентов на главный государственный пост.

Также в стране отмечены и другие «серьезные нарушения». Среди них названы внесенные в Конституцию Туркмении от 2016 года изменения, позволившие увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет.

Говоря о нарушении прав человека в Туркмении, чиновники Государственного департамента США назвали: беспричинные аресты, возможное применение пыток, крайне плохие условия содержания в тюрьмах, наличии политических узников, цензуру в СМИ и ограничение доступа в интернет, ограничения свободы религии, свободы собраний и свободы передвижения.

Также в докладе особо отмечается использование принудительного труда, уголовное преследование геев, повсеместная коррупция и отсутствие информации о наказании сотрудников госорганов за нарушения прав человека.

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