Сочи, Краснодарский край, 14 марта, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Председатель Дагестанского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ Зумруд Бучаева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о впечатлениях о конкурсе «Лидеры России» 2018−2019 и своем социальном проекте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зумруд Бучаева

Наверное, интерес. Многое в жизни было достигнуто, многие рубежи были пройдены, было обилие работы, большая ответственность, которая долгие годы мною выполнялась. Формат работы, который стал привычным. В прошлом году я узнала, что впервые прошел конкурс «Лидеры России». Мне было интересно, но узнала я о нем слишком поздно, когда победители были уже объявлены. Тогда я подумала, что поучаствовать было бы интересно, я люблю все новое, люблю проходить новые рубежи. И я не ошиблась — было очень интересно. Более того, этап подготовки к полуфиналу, а теперь уже и к финалу продемонстрировал, что я ошибалась, думая, что я все знаю. Теперь мне очевидно, что я не знаю ничего.

Мне кажется, все очень хорошо продумано, все учтено. Мне нравится стиль выполнения всех этих заданий. Все очень чётко организовано. На полуфинале я еще не смогла понять всех подробностей, но ближе к финалу я все время осмысливала, что же было главным. На самом деле, цель конкурса — это выявление, развитие и поддержка перспективного руководителя — на самом деле соблюдается. Конкурс выявляет нас по-разному, применяет различные подходы, для того чтобы выявить сокровенные, те самые скрытые нотки души, может быть, скрытые даже для нас самих, чтобы сделать очевидными наши скрытые возможности. Которые, возможно, в силу каких-то обстоятельств мы не применяли раньше для определенного вида деятельности. Иногда кажется, ну что это за мероприятие, что оно дает? А на самом деле так много всего открываешь на нем — это общение с людьми, общение с новыми друзьями и знакомыми, это новые перспективы. Причем мы все, участники конкурса, как будто смотрим в одну сторону. Все, кто принимают участие в конкурсе, нацелены на использование своего потенциала только на благо России. И это тоже имеет очень большое значение, когда этот потенциал объединяется и большое количество людей с одним фокусом зрения, с одним пониманием ситуации, мышлением, гражданственностью говорят на одном языке. И это язык понимания, язык мышления, если можно так выразиться.

Конечно. Я внимательно изучила ту оценку компетенций, которая была сделана по итогам полуфинала, обращала внимание в первую очередь на свои слабые стороны и старалась понять, что могло послужить основанием для модератора поставить низкую оценку, вспоминала, как я себя вела, что я делала. И зачастую я понимала, что, например, достаточно небольшая оценка за инновационность или социальную ответственность — притом что я абсолютно инновационный и креативный человек — дана потому, что я не смогла в достаточной мере эти свои качества продемонстрировать. Ведь надо не просто обладать компетенциями, но надо их еще и проявить, так чтобы вас поняли. Вот эти моменты я увидела как свои слабые стороны. Теперь я буду стараться во время оценочных мероприятий проявить эти качества в максимально доступном формате.

Социальный проект, который Зумруд Бучаева реализует по заданию «Сердце лидера», получил название «Депутат — социальный партнер профсоюзов». В рамках проекта началась совместная работа профсоюзного актива и депутатов Народного Собрания республики в поиске путей решения социально-экономических и трудовых вопросов работников системы здравоохранения; в разработке дополнительных мер социальной поддержки работников системы здравоохранения. Проект нацелен на привлечение внимания руководства республики к социально-экономическим проблемам медицинского сообщества Республики Дагестан и информирование медицинского сообщества Республики о действиях и мероприятиях, проводимых президентом РФ Владимиром Путиным, Госдумой и НС РД направленных на решение социальных проблем членов профсоюза трудовых коллективов республики.

Целью проекта Зумруд Бучаева называет защиту прав и интересов членов медицинского сообщества республики по вопросам отношений, связанных с соблюдением норм трудового законодательства, достижение социальной защищенности медработников, справедливого уровня оплаты труда, выплаты пособий и пенсий, контроль над обеспечением работодателями безопасных условий труда и участие в совершенствовании законодательства, затрагивающего права медработников. По ее мнению, реализация проекта приведет к росту социальной активности медицинского сообщества республики.

В рамках проекта запланированы совместные «круглые столы», встречи с депутатами, выразившими готовность взять на себя ответственность за решение социальных проблем членов профсоюза, то есть работников здравоохранения. На территории Дагестана запущен пилотный этап проекта.

Я сама профсоюзный работник, и, когда я пришла в профсоюз, у меня была задача возродить уважение к профессиональному союзу, я хотела сделать так, чтобы профсоюз снова уважали, чтобы медицинские работники почувствовали эту поддержку. Мною было организовано несколько социальных проектов, которые расширили возможность оказания социальной поддержки медработникам. И за последний год четыре тысячи медработников в Республике Дагестан вступили в профессиональный союз. Я считаю это большой победой. Поэтому у меня родилась идея на площадке профсоюзного собрания показать, как можно сэкономить время для решения проблем членов профсоюза, например, приглашая на собрание депутатов. Чтобы у медработников на этом собрании была возможность задать им какие-то свои вопросы, поговорить о своих трудовых проблемах. Чтобы они не записывались на прием к депутату, а могли получить ответы на свои вопросы на профсоюзном собрании.

Конечно. Я хочу охватить этим социальным проектом все медицинское сообщество республики и двигаться дальше.