Дамаск, 14 марта, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Таинственная проправительственная группа, называющая себя «Народное сопротивление Ракки», 13 марта объявила о совершённом нападении на военный конвой США и Сирийских демократических сил. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masldar News.

U.S. National Archives Военный конвой США

Засада имела место внутри самого города Ракка, столицы одноименной сирийской провинции, на улице Аль-Харимя, во время прохода там военной колонны. Это произошло 12 марта в девять часов вечера по местному времени. Сирийские партизаны использовали управляемый фугас.

По утверждению «Народного сопротивления Ракки», в результате подрыва фугаса ранения получили двое военнослужащих. Их принадлежность не уточняется. Международная коалиция во главе с США и Сирийские демократические силы не комментируют данный инцидент.

Партизаны представили видео длительностью 41 секунд, которое есть в интернете в открытом доступе. На записи видно, что действие происходит в ночное время. Сначала проходит первая машина конвоя с проблесковым маячком, за ней еще две. Потом в голове военной колонны раздается мощный взрыв, на уровне первой машины, этим видео и заканчивается. Судя по видеозаписи, фугас был заложен на обочине дороги.