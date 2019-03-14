Киев, 14 марта, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Верховная рада на рабочей неделе с 11 по 15 марта рассмотрела 489 из более чем 2 тыс. поправок к новому языковому закону, который в обществе и экспертной среде называют законом «о тотальной украинизации», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Заседание сегодня, 14 марта, уже закрыто, а 15 марта документ рассматриваться не будет, поскольку, согласно регламенту, по пятницам в Раде проходит час вопросов к правительству и озвучиваются запросы от народных депутатов.

Главным комментатором дня вновь стал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, который призвал оппозиционных депутатов не затягивать рассмотрение поправок, а лучше — отозвать их, чтобы ускорить принятие документа.

«Вы за три дня ни единой правки нормально не сформулировали. Поэтому у меня к вам предложение: снимите свои все поправки — не смешите украинский народ, не затягивайте рассмотрение, вам не удастся сорвать принятие закона об украинском языке», — обратился Кириленко к депутатам оппозиции.

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко», народный депутат Алексей Гончаренко допустил, что до первого тура президентских выборов принять закон не удастся.

«Никто не знает, каким темпом мы будем идти… Но 2100 поправок — это реально очень много. Я не буду говорить точно дату, но мой прогноз в том, что это точно не следующая неделя. А дальше между первым и вторым туром у нас есть только одна сессионная неделя — в апреле, возможно. А возможно, уже после второго тура», — сообщил Гончаренко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кириленко заявил, что призыв комиссара Совета Европы по правам человека отложить рассмотрение законопроекта о языке нельзя воспринимать как официальную позицию организации. Представитель правительства Украины сослался на то, что официального текста обращения Миятович «нигде нет».

Также украинские СМИ обратили внимание, что в сессионном зале в начале заседания сегодня, 14 марта, присутствовали всего около 150 народных депутатов, вместе с тем, по официальной информации на табло, в зале зарегистрировались 345 парламентариев.

В первом чтении закон о «тотальной украинизации» был принят Верховной радой осенью 2018 года.