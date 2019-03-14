Москва, 14 марта, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Важно, что работа по улучшению условий ведения бизнеса продолжается. Об этом сегодня, 14 марта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП

«На полях нынешнего съезда подписано соглашение между ведущими деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив по организации работы специальной информационной платформы, о которой шла речь в послании», — отметил президент.

По его мнению, с её помощью у предпринимателя появится дополнительная возможность сообщить о фактах незаконного давления, о попытках отъёма собственности и так далее.

Руководителям правоохранительных органов поручено оказывать предпринимателям необходимое содействие, включиться в эту работу и использовать зарождающийся механизм для совершенствования своей деятельности.

«Благодаря такому сотрудничеству будет сделан значимый шаг по улучшению инвестиционного климата, повышению прозрачности деловой среды, чтобы условия для предпринимательских инициатив малого, среднего, крупного бизнеса соответствовали тем масштабным, стратегическим целям, которые стоят перед Россией», — подчеркнул президент.

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