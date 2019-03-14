Москва, 14 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Президиум Коммунистической партии Российской Федерации принял решение передать мандат умершего депутата Госдумы от фракции Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты России от данной партии Павлу Грудинину. Об этом сегодня, 14 марта, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

«Мы обстоятельно обсуждали вопрос о том, кто должен прийти к нам в Думу… Для нас принципиально важно, чтобы пришёл человек, которого знает страна», — сказал Зюганов.

Глава КПРФ напомнил, что Грудинин представлял партию на президентских выборах, которые прошли в России в марте 2018 года. Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей (8 659 206 голосов).

Напомним, что Жорес Алферов скончался 2 марта в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности. Он неоднократно избирался в Думу от КПРФ.

Стоит отметить, что недавно Грудинин был лишен депутатских полномочий в совете депутатов подмосковного городского поселения Видное. Предлогом для этого стали якобы нарушения в налоговой декларации Грудинина, где он якобы не указал наличие у него офшора.