Нижний Тагил, Свердловская область, 14 марта, 2019, 20:05 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле осуждены участники международной группировки, занимавшейся сбытом наркотических веществ. С конца ноября по 22 декабря 2017 года они сделали 35 закладок общим весом не менее 1,8 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Приговор вынес Тагилстроевский районный суд. На скамье подсудимых оказались четверо граждан Украины и два гражданина России. Суд установил, что так и не известное лицо, находящееся на Украине, привлекло к своей деятельности по распространению наркотиков нескольких граждан, находившихся в том числе на территории Харькова и Мариуполя.

Деятельность координировалась с помощью интернета. Четверо граждан Украины забирали в тайниках оптовые партии и затем готовили их к дальнейшему сбыту, распространяли по тайникам. А затем двое граждан России забирали эти вещества и осуществляли их дальнейшее распространение.

Трое подсудимых осуждены каждый на 8 лет 6 месяцев строгого режима со штрафами по 100 тыс. рублей. Ещё трое участников группировки получили, соответственно, восемь лет, 9 лет 10 месяцев и 7 лет 6 месяцев. Они также должны уплатить штрафы.

Приговор в силу пока не вступил.