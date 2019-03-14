Киев, 14 марта, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Соответствующее решение регулятор обнародовал сегодня, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, учетная ставка украинского Нацбанка осталась самой высокой в Восточной Европе

«Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели 5% в 2020 году… Риски для снижения инфляции сохраняются. Кроме того, в ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг, и совокупно влияние этих факторов может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов», — говорится в комментарии НБУ.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз Нацбанк снижал учетную ставку еще в мае 2017 года. После чего регулятор сохранял или повышал ее.

Ранее глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин заявлял, что попытка НБУ сдержать инфляцию путем повышения учетной ставки может привести к «комплексу негативных последствий». Наиболее значимые из них, по словам Данилишина, это замедление роста ВВП из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора; а также рост потребительских цен из-за трансляции повышения процентных расходов по кредитам в оптовые и розничные цены.