Лондон, 14 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть отреагировали снижением на новый отчет ОПЕК, предрекающий уменьшение мирового спроса в текущем году, 14 марта передает агентство Reuters.

ptra Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent снизилась до $67,33 за баррель, что на 22 цента (0,3%) ниже закрытия 13 марта. Нефть марки WTI пока удерживается в плюсе на 26 центов (0,5%) относительно прошлой сессии, на уровне $58,52 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта нефть марки Brent поднялась до максимального значения 2019 года — $68,14 за баррель.

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