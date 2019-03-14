Вашингтон, 14 марта, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп критически оценил возможную перспективу нового референдума по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза, передаёт 14 марта телеканал Sky News.

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«Я не думаю, что проведение ещё одного голосования возможно, поскольку это было бы очень нечестно по отношению к людям, которые одержали победу в прошлый раз», — отметил глава Белого дома.

В целом ситуацию вокруг Brexit президент США назвал «постыдной», отметив, что после референдума «всё должно было пойти гладко, но, к сожалению, не пошло».

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что Brexit «разрывает на части» Великобританию, а также отметил, что премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй не прислушалась к его советам о том, как вести переговоры с Брюсселем.