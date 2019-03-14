Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 14 марта, 2019, 19:59 — ИА Регнум. На Ямале проводится доследственная проверка по факту инцидента с воздушным судном в аэропорту города Ноябрьска. Автомобилем аэропортовой службы повреждено воздушное судно Airbus А 320 авиакомпании «Ямал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР Место происшествия

ЧП произошло 14 марта 2019 года в 10:15 по местному времени (08:15 мск) в аэропорту города Ноябрьска. По предварительным данным, во время подготовки воздушного судна к вылету и обработки его противообледенительной жидкостью, спецавтомобиль повредил задний левый стабилизатор самолета.

Столкновение произошло во время маневрирования автомобиля. На борту воздушного судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Повреждено воздушное судно Airbus А 320 авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс по маршруту Ноябрьск — Уфа.

Воздушное судно помещено на стоянку до выяснения причин происшествия. Пассажиры вылетели по маршруту следования ближайшим бортом.