Псков, 14 марта, 2019, 19:57 — ИА Регнум. Батальонный комплект новейших образцов военной техники поступил на вооружение 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, комплект машин нового поколения БМД-4 М, в который входит 31 единица БМД-4 М и 8 БТР-МДМ «Ракушка», поступил в соединение по государственной программе вооружения.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМД-4М

Заместитель командующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин сообщил, что в настоящее время в воздушно-десантные войска поставлены пять батальонных комплектов БМД-4 М и БТР-МДМ. Планируется, что в 2019 году подразделения ВДВ получат ещё два батальонных комплекта. Таким образом, доля современных образцов вооружения возрастёт до 68%.

По словам замкомандующего ВДВ, оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ и сокращению сроков приведения их в боевую готовность.

Для применения новых образцов военной техники командиры подразделений и экипажи боевых машин прошли двухмесячный курс переподготовки на базе учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.

БМД-4 М — это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащённые высокотехнологичными системами вооружения, включающими 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина массой в 13,2 тонны вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.