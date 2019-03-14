Стамбул, Турция, 14 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» ВМФ России прошла через пролив Босфор из Чёрного моря в Мраморное, сообщает 14 марта агентство Еuronews.

mil.ru Подлодка «Краснодар»

Соблюдая все правила прохода через турецкие проливы, российская подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту шла в надводном положении.

Субмарину ВМФ России сопровождали патрульные катера и корабль турецкой береговой охраны TCG Tekirdag P1207.